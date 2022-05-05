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Новости 12:17

Суд не увидел дискредитации армии в пикете петербуржца, стоявшего с плакатом "Иконы МИРоточат"

фото ЗакС политика Суд не увидел дискредитации армии в пикете петербуржца, стоявшего с плакатом "Иконы МИРоточат"

Октябрьский райсуд Петербурга прекратил дело местного жителя Вадима Дударева, в отношении которого было заведено административное дело о дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

В протоколе, поступившем в суд, сообщалось, что 8 апреля мужчина, находясь у Исаакиевской площади, стоял в одиночном пикете с двумя плакатами в руках. На одном из них было написано "Иконы МИРоточат" и "И ты попробуй". По версии задержавшей его полиции, своим поведением Дударев мог дискредитировать Вооруженные силы РФ, подрывая их авторитет.

Как итог, суд не узрел в административном деле Дударева состава правонарушения и закрыл его.


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