Петербург страдает от пыли из-за "жесткого" дефицита техники

Глава жилищного комитета Петербурга Олег Зотов на пресс-конференции 5 мая заявил, что большое количество пыли и песка на улицах города связано с острой нехваткой уборочной техники. Чиновник объяснил наличие песка на дорогах и тротуарах последствиями зимы, когда для борьбы с гололедом приходилось обильно посыпать улицы.

- Это действительно свидетельства определенных недостатков существующей системы уборки, я имею в виду, конечно, внутриквартальные территории, которые связаны в первую очередь с жестким дефицитом поливомоечного оборудования с одной стороны. С другой стороны — с запаркованностью внутриквартальных территорий, - заявил Зотов.

Зотов отметил, что Смольный пытается решить эту проблему. Он добавил, что город собирается приобрести 1160 единиц коммунальной техники, которые можно будет использовать и летом, и зимой. После этого, по словам главы жилкома, проблему с пылью получится решить "раз и навсегда".

Напомним, прошедшей зимой петербуржцы часто жаловались на некачественную уборку снега. В Смольном это объясняли аномальными осадками и острой нехваткой снегоуборочной техники и рабочей силы.

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru