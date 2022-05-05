"Яблоко" подготовит законопроект о запрете на участие "срочников" в вооруженных конфликтах

Фракция "Яблоко" намерена внести на рассмотрение Заксобрания поправку к закону "О воинской обязанности и военной службе", запрещающую отправку служащих по призыву для участия в боевых действиях, рассказал 5 мая депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас проект ожидает юридического заключения.

Сейчас военнослужащие по призыву могут быть направлены "для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях)" после четырех месяцев службы и подготовки по военно-учетным специальностям, гласит п.3 ст. 2 указа Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения военной службы". "Яблочники" намерены предложить запрет на отправку "срочников" за пределы России для участия в боевых действиях. Исключением могут быть случаи в военное время или при объявлении военного положения.

Как объяснил Вишневский, фракция "Яблоко" получила "целый ряд обращений от избирателей" с просьбами принять меры против отправки "срочников" для участия в спецоперации на Украине. По словам депутата, член Правозащитного совета Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко получил около 200 обращений от родителей "срочников" из Западного военного округа, которые якобы участвовали в спецоперации, но не получили никаких документов об этом и не имеют статуса участника боевых действий.