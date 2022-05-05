Бельский напомнил о спецоперации во время выступления перед ветеранами

В Законодательном собрании Петербурга 5 мая проходит торжественный прием, посвященный 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. На мероприятие пригласили представителей ветеранских организаций. Выступая перед ними с приветственным словом, спикер парламента Александр Бельский напомнил об идущих сейчас битвах.

— Дорогие ветераны, уважаемые друзья, ленинградцы, петербуржцы, мы с вами встречаемся здесь в преддверии нашего одного из главных праздников, я бы сказал: самого главного — это великая Победа в Великой Отечественной войне. То, что нас всех объединяет, объединяет все народы, которые были в Советском Союзе. В этом году это очень знаковый день, потому что видим, что фашизм, нацизм, с которым боролись наши деды, наши прадеды, опять поднимает голову. Наш братский народ Донецкой и Луганской республик борется с нацизмом сейчас. И, конечно, у каждого поколения свои вызовы, у нашего поколения — такой вызов. И геройские деды, которые воевали, дают пример и силы нашим ребятам сейчас заниматься тем, чем они занимаются в ходе военной спецоперации — очищать от нацизма нашу великую родину, наш славянский мир, - заявил Бельский.

Пресс-служба ЗакСа анонсировала участие в приеме губернатора Петербурга Александра Беглова, но его на мероприятии не было — правительство представлял вице-губернатор Олег Эргашев. От имени главы города он поздравил собравшихся с наступающим праздником Победы и пожелал благополучия:

⁃ Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.





Торжественные приемы в честь годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне проходят в Мариинском дворце ежегодно. В рамках мероприятия проводятся также вручение Литературной премии Законодательного собрания имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова и праздничный концерт.

София Саттарова