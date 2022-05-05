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Новости 13:13

Пониделко: На "Добрый субботник" вышли 170 тысяч петербуржцев

фото ЗакС политика Пониделко: На "Добрый субботник" вышли 170 тысяч петербуржцев

В акции по уборке города "Добрый субботник", которая состоялась 30 апреля,  приняли участие более 170 тысяч петербуржцев, рассказал председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко 5 мая. 

- Эти люди — жители города, промышленные предприятия, неравнодушные жители своих любимых дворов. Все службы, которые работают по содержанию, службы подведомственные, представители органов власти. Все, кто хотел, все, по большому счету, вышли, - заявил Пониделко. 

Глава комблага сообщил, что 30 апреля удалось собрать 8 тысяч кубометров мусора. Кроме того, в Петербурге высадили минимум 700 деревьев, 10 тысяч кустарников и 44 тысячи цветов. К мероприятию присоединились губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский

Напомним, в конце апреля вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий заявлял, что в акции приняли участие 157 тысяч петербуржцев. Сообщалось, что на уборку вышли более 10 тысяч госслужащих. 

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru


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