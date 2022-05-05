Google оспорил решение антимонопольщиков касательно блокировок на YouTube

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской компании Google LLC, намеревающейся оспорить решение Федеральной антимонопольной службы о признании непрозрачными правил блокировок на YouTube, сообщило 5 мая РИА "Новости". По данным агентства, заявление поступило на рассмотрение 29 апреля, к производству оно еще не принято.

Ранее ФАС рассмотрела обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) относительно блокировок российских YouTube-каналов. В итоге 10 февраля ведомство пришло к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Следствием этого становятся внезапные блокировки и удаления аккаунтов пользователей без предупреждения, заявили в ФАС.

В ведомстве посчитали подобное поведение Google ущемляющим права пользователей и ограничивающим конкуренцию на смежных рынках. "Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования", — пообещали тогда антимонопольщики.

Фото: pixabay