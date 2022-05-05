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Новости 13:53

Google оспорил решение антимонопольщиков касательно блокировок на YouTube

фото ЗакС политика Google оспорил решение антимонопольщиков касательно блокировок на YouTube

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской компании Google LLC, намеревающейся оспорить решение Федеральной антимонопольной службы о признании непрозрачными правил блокировок на YouTube, сообщило 5 мая РИА "Новости". По данным агентства, заявление поступило на рассмотрение 29 апреля, к производству оно еще не принято.

Ранее ФАС рассмотрела обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) относительно блокировок российских YouTube-каналов. В итоге 10 февраля ведомство пришло к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Следствием этого становятся внезапные блокировки и удаления аккаунтов пользователей без предупреждения, заявили в ФАС.

В ведомстве посчитали подобное поведение Google ущемляющим права пользователей и ограничивающим конкуренцию на смежных рынках. "Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования", — пообещали тогда антимонопольщики.

Фото: pixabay


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