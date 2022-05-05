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Новости 13:59

Ленобласть зарезервировала 13 земельных участков под возведение метро

фото ЗакС политика Ленобласть зарезервировала 13 земельных участков под возведение метро

Правительство Ленинградской области отчиталось о резерве 13 земельных участков, на которых в дальнейшем должны быть возведены новые станции петербургского метрополитена. Общая площадь резервных территорий, согласно подписанному постановлению, составила порядка 500 тысяч кв. метров.

"Подписано распоряжение правительства Ленинградской области о резервировании земель для государственных нужд региона для размещения объекта транспортной инфраструктуры "Участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное", - информирует пресс-служба администрации региона.

Участки зарезервированы сроком на 3 года. Будущая станция метро "Кудрово" предусматривает строительство двух вестибюлей: первый совместят с автовокзалом ТПУ Кудрово, второй — у Мурманского шоссе рядом с "Мегой".


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