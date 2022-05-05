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Новости 14:38

Финская кофейная компания Paulig завершила сделку по продаже своего бизнеса в РФ

фото ЗакС политика Финская кофейная компания Paulig завершила сделку по продаже своего бизнеса в РФ

Финский производитель кофе Paulig отчитался о завершении сделки по продаже своего российского подразделения: долю в ООО "Паулиг Рус" приобрёл Викас Сой.

Новому владельцу достанется обжарочный завод, расположенный в Твери. На предприятии работают 200 человек.

Отдельно указывается, что принадлежащие финской компании бренды и рецепты в подписанное соглашение не входят. Сумма контракта не конкретизируется.

Бренд Paulig уйдёт России уже в ближайшее время. Компания будет поставлять новому владельцу зелёные бобы кофе на протяжении всего переходного периода, но не более трёх месяцев.

В прошлом году Paulig заработала на России 5% от совокупной выручки.

Компания ушла из РФ из-за несогласия с проводимой "спецоперацией" на Украине.


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