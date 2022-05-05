Финляндия продлила ограничения на въезд до лета

Ограничения на въезд в Финляндию из-за пандемии COVID-19 сохранятся до 5 июня, сообщило в четверг РИА "Новости" со ссылкой на сообщение правительства страны.

"Пандемия COVID-19 продолжает распространяться. Для обеспечения пропускной способности системы здравоохранения ограничения на внешнее приграничное движение будут действовать до 5 июня", — говорится в сообщении финского кабмина.

Въезжающие в Финляндию жители стран вне пределов ЕС и Шенгенской зоны должны предъявлять сертификат о полной вакцинации от коронавируса одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Граждане Финляндии, а также постоянно проживающие в стране иностранцы или же лица с веской причиной для въезда смогут пересечь границу без предъявления сертификата.

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