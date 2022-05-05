Суд в Петербурге запретил "зацеперское" видео из метро и сайт с экскурсиями по крышам

Октябрьский райсуд Петербурга запретил доступ к "зацеперскому" видео из московского метрополитена, которое опубликовано на YouTube, а также постановил закрыть доступ к сайту с экскурсиями по крышам Северной столицы.

Как уточняет объединённая пресс-служба петербургских судов, с соответствующим заявлением изначально в инстанцию обратился прокурор.

В частности, установлено, что на видео под названием "чувак цепляется за поезд и бегает по крыше вагонов в московском метро" содержится информация, которая может пропагандировать в том числе среди несовершеннолетних "запрещённые способы проезда на общественном транспорте". Такое поведение, как счёл суд, может быть опасно для жизни и способно подталкивать граждан к нарушению закона.

Рассмотрев другое административное дело, суд также удовлетворил прошение прокуратуры и постановил закрыть доступ к руферскому сайту, предлагавшему экскурсии по крышам Петербурга. По мнению гособвинителя, информация, содержащаяся на портале, может побудить детей к самоубийствам.