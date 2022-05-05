В Красногвардейском районе построят четыре новых образовательных учреждения

Госстройнадзор Петербурга выдал четыре разрешения на возведение объектов социальной инфраструктуры в Красногвардейском районе, информирует пресс-служба Смольного.

На территории района в будущем появятся детсад на 120 мест на Республиканской улице; начальная школа, совмещенная с детсадом на 180 мест, на Пискаревском проспекте; школа на 825 мест и ещё один детсад на 160 мест в районе Пахомовской улицы.

Уточняется, что руку к строительству приложат частные инвесторы, после чего объекты передадут городу.