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Новости 17:44

Смольный увеличил авансирование по части госконтрактов

фото ЗакС политика Смольный увеличил авансирование по части госконтрактов

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, увеличивающее авансовые выплаты по ряду госконтрактов, сообщила 5 мая пресс-служба главы города. Это временная мера, призванная поспособствовать темпам и объемам строительства, а также объемам закупки медпрепаратов.

Документ предполагает увеличение до 50 % размеров авансового платежа по контрактам, связанным со строительством и реконструкцией объектов дорожной инфраструктуры (кроме тех, что относятся к проектно-изыскательским работам), с ремонтом дорог и выполнением ремонтных работ объектов транспортной инфраструктуры и т. д.

Кроме того, по контрактам на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий размеры авансовых платежей могут достигать 70% от суммы контракта.

Положение будет действовать вплоть до 1 января 2023 года.


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