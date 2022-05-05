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Новости 18:35

Жители Ленобласти жалуются на поджоги травы

фото ЗакС политика Жители Ленобласти жалуются на поджоги травы

По состоянию на 5 мая в Ленинградской области рассматривается 16 административных дел о поджогах сухой травы, отчитались в пресс-службе администрации региона.

Поджигателей разыскивают во Всеволожском, Кингисеппском и Лужском районах.

"В общей сложности к 4 мая зарегистрировано 409 сообщений о происшествиях, связанных с горением сухой травы. 375 заявлений находятся на стадии проведения проверки", — сообщили в региональном правительстве.

Чиновники отметили, что в прошлом году сообщений о поджогах травы было на 40% больше. В этом году огонь "съел" уже более 85 га областных земель, покрытых травой.


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