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Минздрав зарегистрировал таблетки от COVID-19

фото ЗакС политика Минздрав зарегистрировал таблетки от COVID-19

Минздрав зарегистрировал препарат "Миробивир" от компании "Фармасинтез", сообщил 5 мая ТАСС. Лекарство создано на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира и представляет собой таблетки с дозировкой 150 плюс 100 мг.

Показанием к приему "Миробивира" указано лечение легкого и среднетяжелого течения коронавируса у взрослых пациентов, в том числе с повышенным риском перехода заболевания до тяжелого состояния, без необходимости в дополнительной оксигенотерапии.

До этого Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "Скайвира" от фармкомпании "Промомед", также созданный на основе нирматрелвира и ритонавира.

Фото: pixabay


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