ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:09

Силовики устроили обыск у петербурженки, заподозренной в подготовке массовых беспорядков в Оренбурге

фото ЗакС политика Силовики устроили обыск у петербурженки, заподозренной в подготовке массовых беспорядков в Оренбурге

Трое сотрудников полиции и работник ФСБ устроили утром 6 мая обыск в квартире петербурженки Анны Соболевой, сообщил проект "ОВД-Инфо"*. Мероприятие проводилось в рамках статьи об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК), силовики предпочитали именовать следственные действия "обследованием", утверждают правозащитники.

Спустя несколько часов на место прибыла адвокат от "ОВД-Инфо"*. Как выяснилось, постановление об обыске выписал Ленинский районный суд Оренбурга по ходатайству сотрудника местного Центра "Э" Печенкина. По сообщению правозащитного проекта, в документе утверждалось, что Соболева якобы планирует организацию направленных на призывы к массовым протестам мероприятий, чреватых возможностью " перерасти в массовые беспорядки, сопровождаемые погромами и поджогами".

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама