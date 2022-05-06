Силовики устроили обыск у петербурженки, заподозренной в подготовке массовых беспорядков в Оренбурге

Трое сотрудников полиции и работник ФСБ устроили утром 6 мая обыск в квартире петербурженки Анны Соболевой, сообщил проект "ОВД-Инфо"*. Мероприятие проводилось в рамках статьи об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК), силовики предпочитали именовать следственные действия "обследованием", утверждают правозащитники.

Спустя несколько часов на место прибыла адвокат от "ОВД-Инфо"*. Как выяснилось, постановление об обыске выписал Ленинский районный суд Оренбурга по ходатайству сотрудника местного Центра "Э" Печенкина. По сообщению правозащитного проекта, в документе утверждалось, что Соболева якобы планирует организацию направленных на призывы к массовым протестам мероприятий, чреватых возможностью " перерасти в массовые беспорядки, сопровождаемые погромами и поджогами".

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов