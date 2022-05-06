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Новости 10:37

Особняк Брюллова отдадут инвесторам по рублю за квадратный метр

фото ЗакС политика Особняк Брюллова отдадут инвесторам по рублю за квадратный метр

Комитет имущественных отношений намерен выставить на торги особняк Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова, 21, сообщил 6 мая "Деловой Петербург". Как сообщает издание, признанное объектом культурного наследия здание передадут инвесторам по программе "Рубль за метр".

По информации КИО, документы для проведения торгов почти готовы, требуется лишь отчет о рыночной оценке ставки арендной платы. При этом дата аукциона пока не определена.

Программа "Аренда за рубль" предполагает отдачу памятника, находящегося в неудовлетворительном состоянии, в руки инвестора сроком на 49 лет. По правилам, победитель торгов обязуется в течение семи лет отреставрировать здание, а после завершения работ пользуется им, выплачивая аренду из расчета один рубль за один квадратный метр площади.

Ранее КГИОП признал особняк Брюллова объектом культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Само здание сейчас пустует, Смольный ранее объявлял о возможности передачи его под музейные помещения, однако эти намерения так и не сбылись.

Фото: pixabay


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