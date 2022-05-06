Особняк Брюллова отдадут инвесторам по рублю за квадратный метр

Комитет имущественных отношений намерен выставить на торги особняк Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова, 21, сообщил 6 мая "Деловой Петербург". Как сообщает издание, признанное объектом культурного наследия здание передадут инвесторам по программе "Рубль за метр".

По информации КИО, документы для проведения торгов почти готовы, требуется лишь отчет о рыночной оценке ставки арендной платы. При этом дата аукциона пока не определена.

Программа "Аренда за рубль" предполагает отдачу памятника, находящегося в неудовлетворительном состоянии, в руки инвестора сроком на 49 лет. По правилам, победитель торгов обязуется в течение семи лет отреставрировать здание, а после завершения работ пользуется им, выплачивая аренду из расчета один рубль за один квадратный метр площади.

Ранее КГИОП признал особняк Брюллова объектом культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Само здание сейчас пустует, Смольный ранее объявлял о возможности передачи его под музейные помещения, однако эти намерения так и не сбылись.

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