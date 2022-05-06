На журналиста Азара составили протокол о дискредитации армии

Журналист "Новой газеты" Илья Азар рассказал 6 мая в своем Telegram-канале о составленном на него административном протоколе по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В перспективе ему грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

По словам Азара, в прокуратуре ему сообщили, что протокол был составлен за пост в Facebook*. При этом в ведомстве не уточнили, какую из записей сочли противоречащей закону.

Ранее проект "ОВД-Инфо"** подсчитал, что с начала марта в России было заведено не менее 1 731 административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram***, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

**Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов