ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:58

На журналиста Азара составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На журналиста Азара составили протокол о дискредитации армии

Журналист "Новой газеты" Илья Азар рассказал 6 мая в своем Telegram-канале о составленном на него административном протоколе по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В перспективе ему грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

По словам Азара, в прокуратуре ему сообщили, что протокол был составлен за пост в Facebook*. При этом в ведомстве не уточнили, какую из записей сочли противоречащей закону.

Ранее проект "ОВД-Инфо"** подсчитал, что с начала марта в России было заведено не менее 1 731 административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram***, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

**Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама