Полиция Петербурга дважды за сутки задержала одного пикетчика

Петербуржец Александр Шерченков дважды за сутки был задержан полицией за проведение пикетов с пацифистскими плакатами, сообщило 6 мая "ОВД-Инфо"*.

В первый раз мужчину увезли в ОП № 28 Центрального района, где составили протоколы по статьям о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) и о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Ночь на 5 мая Шерченков провел в отделе полиции.

О следующем задержании активиста "ОВД-Инфо"* рассказало после полуночи 6 мая. По сообщению правозащитников, в этот раз Шерченкова доставили в ОП № 2 Адмиралтейского района, где на него был составлен протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов