ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:19

Полиция Петербурга дважды за сутки задержала одного пикетчика

фото ЗакС политика Полиция Петербурга дважды за сутки задержала одного пикетчика

Петербуржец Александр Шерченков дважды за сутки был задержан полицией за проведение пикетов с пацифистскими плакатами, сообщило 6 мая "ОВД-Инфо"*.

В первый раз мужчину увезли в ОП № 28 Центрального района, где составили протоколы по статьям о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) и о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Ночь на 5 мая Шерченков провел в отделе полиции.

О следующем задержании активиста "ОВД-Инфо"* рассказало после полуночи 6 мая. По сообщению правозащитников, в этот раз Шерченкова доставили в ОП № 2 Адмиралтейского района, где на него был составлен протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама