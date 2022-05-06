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Метрополитен подал в суд на КГИОП из-за запрета размещать рекламу на "Кировском заводе"

фото ЗакС политика Метрополитен подал в суд на КГИОП из-за запрета размещать рекламу на "Кировском заводе"

ГУП "Петербургский метрополитен" подало иск к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП), сообщил 6 мая "Деловой Петербург". По данным издания, предприятие намерено добиться отмены одного из пунктов охранного обязательства, выданного на станцию-памятник "Кировский завод" в январе 2022 года.

В комитете изданию сообщили, что руководство метрополитена намерено оспорить пункт "в части демонтажа не согласованных с КГИОП рекламных конструкций, установленных в интерьере (перронный зал) объекта". Чиновники заявили о несогласии с доводами собственника и пообещали представить в суд мотивированную позицию "в установленные законом сроки".

Как отмечает "ДП", наличие охранного статуса до сих пор не мешало размещению рекламы на станциях-памятниках, поскольку законом это не запрещено. Выданное КГИОП охранное обязательство авторы связывают не с борьбой с рекламными щитами, а с планами строительства планируемой пересадки на проектируемую станцию "Путиловская".

"На "Кировском заводе" поменялась схема планируемой пересадки с "Путиловской". Была торцевая, а сделали в центре зала. Это кгиоповская станция, но с КГИОП согласования не было. При этом места для пересадки в центре зала там не хватает, станция будет изуродована", — приводит "ДП" слова своего источника.


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