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Новости 12:19

Отопительный сезон в Петербурге может затянуться

фото ЗакС политика Отопительный сезон в Петербурге может затянуться

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, проанализировав погодные условия нынешней весны, пришел в своем Telegram-канале к заключению, что городским властям имеет смысл продлить отопительный сезон дольше обычного. Весну 2022 года специалист воспринимает как холодную и напоминает о "коварстве" петербургской погоды в целом.

"Всегда лучше быть уверенным, что наступило  устойчивое потепление в нашем регионе. В эту холодную весну средняя суточная температура воздуха в Санкт-Петербурге всего 3  раза в апреле и один раз в мае превышала +8 гр", - пишет эксперт.

После Дня Победы, по его прогнозу, воздух снова станет холоднее +8 градусов. Обычно, подчеркнул Колесов, профильные чиновники при принятии решений ориентируются именно на эту температурную отметку, при всей ее условности.

"Лучше отложить все эти вопросы до начала следующей рабочей недели. Не стоит торопиться, там будет виднее", - считает метеоролог.

При этом Колесов добавляет, что Гидрометцентр играет лишь консультативную роль, а сотрудники комитета по энергетике всегда действуют по обстоятельствам. Отметим, что начало нынешнего отопительного сезона стало самым ранним за последние пять лет: тепло начали подавать 20 сентября.


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