Доход главы Василеостровского района сократился на 2,6 млн рублей

На сайте администрации Василеостровского района 6 мая опубликовали данные о доходах сотрудников. Согласно декларации, доход главы администрации Эдуарда Ильина за 2021 год составил 2,8 млн рублей. Годом ранее сумма составила 5,46 млн рублей.

Тогда из списка его собственности пропал автомобиль Range Rover Sport, но остались две квартиры на 50 кв.м и 98 кв.м. Эта недвижимость до сих пор указана в отчете у Ильина.

Доход его супруги в 2021 году вырос со 106 тысяч рублей до 397 тысяч рублей. В ее собственности прописаны автомобиль Mercedes ML350 и квартира в 47,4 кв.м, но больше нет в пользовании на 98 кв.м.

У первого заместителя главы районной администрации Галины Королевой доход в 2021 году сократился до 2,6 млн рублей, годом ранее он составлял 5,5 млн рублей. В список собственности добавилась баня. Кроме нее Королева владеет земельным участком, дачным домом, квартирой и автомобилем Skoda Karoq.

Заместитель главы районной администрации Владлен Родионов отчитался о доходе за 2021 год в 10,3 млн рублей, что больше прошлого года на 8 млн рублей. В декларации напротив Родионова и его супруги указано: "Доход от продажи квартиры, кредитные средства, средства, полученные в порядке дарения". Среди собственности замглавы больше нет квартиры на 32,3 кв.м, но осталась квартира в 48,9 кв.м.

Замглавы Виталий Мартыненко отчитался о доходе в 2 млн рублей. Судя по документу, в собственности у него ничего нет. Аналогичные данные он представил за 2020 год.

Доход замглавы района Игоря Пономарёва сократился с 2 млн рублей до 1,7 млн рублей. Владеет он машиной Ford Explorer, квартирой в 114,6 кв.м и долей в квартире в 134,9 кв.м. Последняя появилась у Пономарёва в 2021 году. Как сказано в декларации, долю он приобрел за счет дохода от продажи квартиры и собственных накоплений.

На прежнем уровне доход сохранила замглавы Людмила Сытнова - 1,9 млн рублей. В ее собственности указаны два земельных участка, дом, квартира (владение долями) и автомобиль Audi Q8. Такие же данные Сытнова указывала в декларации за 2020 год.

София Саттарова / Фото: Администрация Василеостровского района