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Новости 12:44

Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

фото ЗакС политика Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг выпустил 6 мая список товаров для параллельного импорта. Приказ министерства выложен на официальном портале правовой информации, он вступает в силу начиная со следующего дня.

Опубликованный перечень насчитывает 96 пунктов. "Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия", — говорится в приказе, подписанном министром Денисом Мантуровым.

В список вошли живые деревья и другие растения, минеральное топливо, парфюмерия и изделия из кожи, одежда и обувь, автомобильные запчасти, иномарки, техника  Apple, Samsung и других брендов.

Параллельный импорт предполагает возможность ввоза в страну зарубежных товаров без разрешения правообладателя. Постановление, разрешающее его, подписал 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин.


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