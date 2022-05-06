Правительство разрешило увеличивать авансы за капремонт

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее региональным операторам увеличивать аванс подрядчикам за капремонт многоквартирных домов, сообщила 6 мая пресс-служба правительства.

Согласно тексту документа, регоператоры смогут увеличивать сумму аванса с нынешних 30 % до 50 % от стоимости работ. Правило будет действовать в случаях, если в договоре с подрядной организацией будет предусмотрено казначейское или банковское сопровождение.

В случае, если договор предполагает закупку материалов и оборудования, аванс может вырасти до 80 % от стоимости работ. При этом подрядчик будет должен предоставить акт о приемке товаров.

Наконец, постановление разрешает корректировку стоимости контрактов. Документ устанавливает максимальный уровень повышения цены договора не более чем на 30 %.

Как полагают в правительстве, принятое решение "позволит избежать срыва сроков проведения работ и обеспечить их качество, а также поддержать финансовую стабильность предприятий". Публикация документа планируется.