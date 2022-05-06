Суд в Петербурге запретил распространение фильма "Зеленый слоник"

Октябрьский районный суд Петербурга, удовлетворив иск прокуратуры, запретил распространение в российском сегменте интернета кинокартин "Зеленый слоник", "Нинздя-убийца" и "Эксперимент за стеклом", передает объединенная пресс-служба городских судов. В материалах дела фигурировало четыре ссылки, позволявших смотреть эти работы неограниченному числу лиц.

О наиболее известном из запрещенных 6 мая фильмов, "Зеленом слонике" (1999) режиссера Светланы Басковой, говорится, что он своими жестокими сценами способен напугать детей. Кроме того, суд счел, что отечественная кинокартина, изобилующая натурализмом и обсценной лексикой, унижает человеческое достоинство.

"Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека", - резюмирует пресс-служба судов.

Примечательно, что "Зеленый слоник" ранее был запрещен к распространению на территории Белоруссии.