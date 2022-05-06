Четыре дома в Кронштадте лишились статуса памятника

КГИОП постановил снять с охраны четыре жилых дома в Кронштадте, ранее фигурировавших в реестре выявленных памятников регионального значения, о чем пишет строительное издание "Канонер". Речь идет о домах сталинской эпохи (проспект Ленина, 5А, 5Б, 5В) и доме 19 по Петровской улице, по всей видимости, построенном в первой половине XIX века и пережившем перестройку на рубеже XIX-XX веков.

Решающим обстоятельством при принятии решения стала экспертиза, проведенная Яном Губиным. Несмотря на различные стили и периоды, в которых возводились здания, архитектурное решение всех четырех объектов он охарактеризовал как типовое и лапидарное.