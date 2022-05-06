Российские разработчики не смогут загружать и обновлять в Google Play платные приложения

Компания Google запретила разработчикам мобильных приложений на территории России загружать и обновлять в магазин Google Play приложения, являющиеся платными. Об этом говорится в новейшей редакции правил IT-гиганта.

Уже оформленные подписки на платные приложения останутся действительными до истечения оплаченного периода. Правила загрузки и пользования бесплатных приложений не изменились.

Отметим, что покупку и оплату приложений для российских пользователей через свой магазин Google запретил еще в первой декаде марта. Тогда же в РФ перестала действовать система онлайн-оплаты Google Pay.