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Новости 15:41

Российские разработчики не смогут загружать и обновлять в Google Play платные приложения

фото ЗакС политика Российские разработчики не смогут загружать и обновлять в Google Play платные приложения

Компания Google запретила разработчикам мобильных приложений на территории России загружать и обновлять в магазин Google Play приложения, являющиеся платными. Об этом говорится в новейшей редакции правил IT-гиганта.

Уже оформленные подписки на платные приложения останутся действительными до истечения оплаченного периода. Правила загрузки и пользования бесплатных приложений не изменились.

Отметим, что покупку и оплату приложений для российских пользователей через свой магазин Google запретил еще в первой декаде марта. Тогда же в РФ перестала действовать система онлайн-оплаты Google Pay.


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