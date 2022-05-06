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Муниципал 15:53

И.о главы местной администрации МО "Красненькая речка" оштрафовали на 20 тысяч рублей

фото ЗакС политика И.о главы местной администрации МО "Красненькая речка" оштрафовали на 20 тысяч рублей

Прокуратура Кировского района оштрафовала исполняющего обязанности главы местной администрации МО "Красненькая речка" Александра Сарматского на 20 тысяч рублей за нарушение законодательства в сфере закупок. Глава МО Александр Абраменко рассказал ЗАКС.Ру, что штраф выписали еще в апреле, но ведомство сообщило об этом лишь 6 мая. 

Глава МО Абраменко в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что причиной для наложения административного штрафа стали события 2019 года. Он считает, что ничего существенного в этом нет. 

- Там, на самом деле, административка была за то, что не были вовремя вывешены на сайте итоги окончания работ. Грубо говоря, человек выполнил свою работу, подписан акт о выполненных работах, а мы это не вывесили в интернете, - рассказал Абраменко. 

На Сарматского составили административный протокол за нарушение порядка ведения контрактов (ч. 2 ст. 7.31 КоАП). В сообщении прокуратуры говорится, что в ходе проверки якобы удалось выявить "многочисленные нарушения" при подготовке аукционной документации, а также неправомерные отказы в допуске к участию в закупке и неверное обоснование максимальной стоимости тендеров. 

Константин Леньков


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Абраменко Александр Олегович 

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