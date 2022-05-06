ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:17

За первый квартал 2022 года 3,8 млн россиян покинуло страну

фото ЗакС политика За первый квартал 2022 года 3,8 млн россиян покинуло страну

На интернет-портале федеральной статистики появились данные о том, сколько россиян выехали за пределы страны в течение первых трех месяцев 2022 года и в какую сторону лег их путь. Суммарно за один квартал, на который пришлось начало военной спецоперации на Украине, РФ покинули 3,8 млн человек.

Среди направлений отъезда на общем фоне выделяются Казахстан (более 204 тысяч человек), Армения (более 134 тысяч) и Грузия (более 38 тысяч).

"Я просто глазам не верю. Это национальная катастрофа", - оценил свежие показатели политик Илья Яшин в своем Telegram-канале.

Издание The Village, сопоставляя различные цифры, заметило, что с 2000 по 2021 годы Россию покинуло в общей сложности 5 млн граждан.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама