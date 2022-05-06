За первый квартал 2022 года 3,8 млн россиян покинуло страну

На интернет-портале федеральной статистики появились данные о том, сколько россиян выехали за пределы страны в течение первых трех месяцев 2022 года и в какую сторону лег их путь. Суммарно за один квартал, на который пришлось начало военной спецоперации на Украине, РФ покинули 3,8 млн человек.

Среди направлений отъезда на общем фоне выделяются Казахстан (более 204 тысяч человек), Армения (более 134 тысяч) и Грузия (более 38 тысяч).

"Я просто глазам не верю. Это национальная катастрофа", - оценил свежие показатели политик Илья Яшин в своем Telegram-канале.

Издание The Village, сопоставляя различные цифры, заметило, что с 2000 по 2021 годы Россию покинуло в общей сложности 5 млн граждан.