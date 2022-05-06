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Новости 16:27

Турчак — жителям Херсонской области: Россия здесь навсегда

фото ЗакС политика Турчак — жителям Херсонской области: Россия здесь навсегда

Сенатор Андрей Турчак, находящийся в поездке по юго-восточным регионам Украины, встретился с местными чиновниками и чиновниками самопровозглашенных ЛНР и ДНР и через них обратился к населению Херсонской области.

"Россия здесь навсегда. Это нужно до людей доносить и в то же время помогать... на любые запросы, которые возникают", - произнес секретарь генсовета единороссов.

В ответ он услышал, что Херсон от боевых действий практически не пострадал.

Напомним, что военная спецоперация РФ на Украине длится с 24 февраля. Среди ее целей продолжают называть защиту русскоязычного населения от "нацистов".


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