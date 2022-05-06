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Счетная палата оценила ущерб региональных бюджетов от введенных санкций

фото ЗакС политика Счетная палата оценила ущерб региональных бюджетов от введенных санкций

Доходы региональных бюджетов могут сократиться на 5–8% в 2022 году из-за введенных против России санкций, сообщили "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты. Впрочем, подобную ситуацию в СП сочли возможной при реализации негативного сценария.

Согласно оценке аудитора Натальи Труновой, санкции должны повлиять определенным образом на устойчивость региональных бюджетов. При этом четкого понимания того, как скажется кризис на исполнении и сбалансированности региональных финансов в целом по стране и в отдельных субъектах, сейчас нет. По словам аудитора, многое будет зависеть от того, как быстро регионы будут адаптироваться к новым условиям.

В Минфине изданию сообщили, что в 82 из 85 российских регионов по итогам I квартала 2022 года наблюдался рост налоговых и неналоговых доходов. Как уточнили в министерстве, он составил 31% относительно уровня 2021 года и 53% относительно доковидного 2019 года. Общая сумма консолидированных региональных бюджетов увеличилась в прошлом году на 18%, достигнув отметки 17,5 триллионов рублей.

Фото: pixabay


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