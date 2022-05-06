Петербургский театр "За Черной речкой" подал иск о собственном банкротстве

Руководство театра "За Черной речкой" обратилось в арбитражный суд с иском о признании себя организацией-банкротом, о чем сообщает петербургская редакция газеты "Коммерсант". Иск на 4 млн рублей был вызван к жизни длительным юридическим разбирательством с ЖСК, обслуживающей здание театра в Приморском районе: "За Черной речкой" находится в жилой многоэтажке.

Театр и жилищники судятся более десяти лет. Поворотным в судьбе театра оказался штраф на 4 млн рублей, взысканный в начале нынешнего года из-за неуплаты коммунальных платежей за аренду нежилых помещений в 2017-2018 годах.

"Многие негосударственные и некоторые государственные театры расположены в жилых домах. И это всегда баланс интересов труппы, зрителей и местных жителей, который необходимо соблюдать", - дали оценку конфликтной ситуации в комитете по культуре.

Отметим, что театр испытывал материальные трудности в течение как минимум полутора последних десятилетий: иногда его артисты собирали пожертвования даже во время спектаклей. В течение как минимум ближайшего месяца культурное учреждение, по словам его директора Сергея Гвоздева, намерено продолжать работу.