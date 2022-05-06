Прокуратура добивается выплаты компенсации поскользнувшейся на гололеде петербурженке

Прокуратура Выборгского района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации с управляющей компании из-за падения пожилой петербурженки на скользкой дороге, сообщила 6 мая пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщили в прокуратуре, в конце февраля 66-летняя жительница города поскользнулась и упала при выходе из дома № 43, строение 1 по проспекту Просвещения. В результате пенсионерка получила травмы, из-за которых была вынуждена лечиться в больнице Святой преподобномученицы Елизаветы.

В апреле женщина обратилась в прокуратуру, последовавшая проверка установила, что падение произошло из-за ненадлежащей уборки территории. За указанный участок отвечает управляющая компания ООО "УК "Континент 5", в отношении которой был подан иск в суд с требованием компенсации морального вреда и затрат на лечение пострадавшей.

Сейчас иск находится на рассмотрении суда.