Справороссы внесли в Госдуму законопроект об отнесении узников концлагерей к ветеранам ВОВ

Думская фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отнесении узников фашистских концлагерей к ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ размещен 6 мая в электронной базе Госдумы.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, малолетних узников фашизма предлагается отнести к ветеранам "с предоставлением мер социальной поддержки, установленных для инвалидов и участников Великой Отечественной" и с распространением 50 %-ной компенсации коммунальных и иных платежей на родственников, проживающих совместно с ними.

Также законопроект предусматривает возможность выплаты узникам концлагерей двух пенсий — страховой по старости и государственной по инвалидности.

"Несовершеннолетние узники фашизма, действительно, являются жертвами войны. За годы Великой Отечественной войны сотни тысяч детей были замучены в фашистских концлагерях, прошли принудительное донорство и рабский детский труд. Многие потеряли родителей, многие рыли окопы, воевали в партизанских отрядах, сколько болезней, унижений и боли им пришлось пережить", — говорится в обоснование необходимости принятия проекта.