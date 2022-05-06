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Новости 19:08

Shell временно закроет заправки из-за продажи сети

фото ЗакС политика Shell временно закроет заправки из-за продажи сети

Англо-голландская компания Shell временно приостановит работу сети своих АЗС в России в рамках передачи имущества новому владельцу, сообщил 6 мая "Интерфакс". В компании подтвердили появившиеся накануне известия о продаже своего бизнеса в стране.

"Для обеспечения продажи компании "Шелл Нефть" новому владельцу работа АЗС Shell и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни", — заявил информагентству гендиректор ООО "Шелл Нефть" Cергей Стародубцев.

Днем ранее Forbes сообщил о том, что Shell нашла покупателя на свой заправочный бизнес. О том, кто именно это может быть, издание не сообщило, но указало на "Лукойл" как на наиболее вероятного участника сделки. При этом, как сообщил собеседник Forbes, компания продает свой бизнес с персоналом и при этом требует, чтобы сотрудникам платили зарплату до конца года.

Всего у Shell в России более 370 автозаправок в 28 городах. Часть из них напрямую принадлежат компании, часть работают по франшизе.


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