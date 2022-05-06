Рост годовой продовольственной инфляции вплотную приблизился к 20%

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за предпраздничную неделю с 23 по 29 апреля. Рост цен на товары всех типов составил 0,21% в сравнении с предыдущей неделей и 11,56% в сравнении с началом года, гласит свежий отчет ведомства.

Из продовольствия наибольший рост в розничной цене показали маргарин (+2,66%), картофель (+2,09%), конфеты (+1,83%), яблоки (+1,74%), баранина (+1,59%), рис (+1,23%). В свою очередь, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю капуста (-3,71%), куриные яйца (-2,45%), лук (-1,76%), сахар (-0,9%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички (+2,28%), хозяйственное мыло (+1,81%) и прокладки (+1,41%).

Тем временем, если верить последней сводке от Минэкономразвития, общая инфляция в годовом выражении достигла 17,73%, а продовольственная — 19,92%.