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Новости 22:01

Моргенштерна* признали иноагентом

фото ЗакС политика Моргенштерна* признали иноагентом

Министерство юстиций вечером 6 мая обновило свои реестры иноагентов. Перечень пополнился десятью позициями. Кроме политиков, общественников и журналистов, ведомство включило в реестр физлиц еще одного музыканта. 

Новыми СМИ, выполняющими функции иностранного агента, стали семь человек и одна организация. Это соратники оппозиционера Алексея Навального Владимир Милов* и Любовь Соболь**, социолог Борис Кагарлицкий***, политик Леонид Гозман****, исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев*****, Наталья Баранова****** и журналист Денис Константинов*******. Также в реестр внесли правозащитный проект "Апология"********.

Пополнился список иностранных агентов-физических лиц. Рэпера Алишера Моргенштерна********* включили в перечень за финансирование от израильской  Yoola Labs Ltd и из Украины. Моргенштерн********* стал вторым рэпером с иноагентским статусом после Ивана Дремина**********, известного как Фэйс, которого признали иностранным агентом еще месяц назад.

Список НКО-иноагентов тоже расширился. В него внесли краснодарский центр современного искусства "Типография"***********. 

 

*Владимир Милов - признан Минюстом СМИ-иностранным агентом

**Любовь Соболь - признана Минюстом СМИ-иностранным агентом

***Борис Кагарлицкий - признан Минюстом СМИ-иностранным агентом

****Леонид Гозман - признан Минюстом СМИ-иностранным агентом

*****Михаил Климарев - признан Минюстом СМИ-иностранным агентом

******Наталья Баранова - признана Минюстом СМИ-иностранным агентом

*******Денис Константинов - признан Минюстом СМИ-иностранным агентом

********ООО "Апология" - признано Минюстом СМИ-иностранным агентом

*********Алишер Моргенштерн - признан Минюстом физлицом -иностранным агентом

**********Иван Дремин - признан Минюстом СМИ-иностранным агентом

**********"Типография"- признана Минюстом НКО-иностранным агентом

Константин Леньков


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