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Новости 11:17

"Ъ": Экс-полковник Захарченко хочет через суд добиться возвращения изъятых у него миллиардов

фото ЗакС политика "Ъ": Экс-полковник Захарченко хочет через суд добиться возвращения изъятых у него миллиардов

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, пребывающий в колонии строгого режима по коррупционному делу, попробует вернуть изъятые у него 8,5 млрд рублей, делится "Коммерсант".

Заявление он уже подал в Никулинский райсуд Москвы. Поводом для обращения экс-силовика послужили новые поправки к антикоррупционному законодательству, которые обрели легитимную силу в марте текущего года. Захарченко полагает, что деньги ему могут вернуть ввиду ряда обстоятельств, изложенных в пояснительной записке к законопроекту о поправках.

В документе среди прочего говорится о том, что федеральный закон необходимо принять из-за отсутствия правовых оснований для обращения в доход страны денег, не задекларированных госслужащими и членами их семей.

По версии заявителей, пишет "Ъ", если данная практика была узаконена только сейчас, то, следовательно, конфискация денег Захарченко и его родственников была незаконной. Соответствующим образом, делают вывод заявители, решение Никулинского суда Москвы следует отменить, а дело отправить на новый пересмотр.

В 2019 году Захарченко получил 12,5 года колонии строгого режима по другому коррупционному делу. Известность он получил при задержании тремя годами ранее: в его квартире нашли миллиарды рублей. В 2020 году в его планы входило вернуть изъятое через суд.


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