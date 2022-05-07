Адвокат Александры Скочиленко сообщила об улучшении условий её пребывания в СИЗО

Представляющая интересы художницы Александры Скочиленко адвокат Яна Неповиннова побывала у неё в СИЗО, после чего сообщила об улучшении "камерных" условий пребывания девушки. Рассказ защитницы приводится в Telegram-канале "Свободу Саше Скочиленко!".

Неповиннова приезжала навестить свою клиентку 6 мая. Она рассказала, что девушку, страдающую целиакией, наконец начали обеспечивать горячим безглютеновым питанием.

Также Скочиленко перевели в двухместную камеру: ранее она жаловалась на травлю со стороны других арестанток.

"Сейчас она живёт с доброжелательной девушкой, с которой они уже строят быт исходя из правил внутреннего распорядка, а не выдуманных правил недобросовестных женщин, которые также содержатся в СИЗО-5", — делится Неповиннова.

Несмотря на улучшения места обитания, у художницы появилась новая проблема со здоровьем: после удаления зуба воспалился лимфоузел. При этом всеми необходимыми лекарствами, по словам адвоката, её обеспечивают.

Напомним, что 31-летнюю художницу Александру Скочиленко задержали и поместили в СИЗО после доноса: заявитель пожаловался на то, что активистка расклеивает в супермаркете наклейки, касающиеся событий на Украине.

По статье 207.3 УК о фейках про российскую армию девушке грозит до десяти лет колонии. Петиция за смягчение меры пресечения для Скочиленко собрала свыше 113 тысяч подписей.