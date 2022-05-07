В Петербурге и Москве задержали мужчин, вышедших в одиночные пикеты

Петербургские правоохранители задержали местного жителя Артема Никифорова, вышедшего в пацифистский пикет к стенам Исаакиевского собора, поделился он сам с "ОВД-Инфо"*.

В руках он держал плакат со словами "обмануты" и "оболганы". Уточняется, что Никифорова после задержания увезли в ОП № 1 Адмиралтейского района. Пока неизвестно, будут ли на него составлять протокол и по какой статье.

Перед пикетом петербуржца в Москве в автозак отправили мужчину, вставшего на Трубной площади с плакатом, на котором было написано: "Она не нужна никому".

Полицейские, осуществлявшие задержание, грозились отобрать телефоны у очевидцев, снимавших процесс на камеру.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов