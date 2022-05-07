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Новости 17:39

Полиция начала проверку после высказываний телеведущего и муниципала Бера о событиях в Буче

фото ЗакС политика Полиция начала проверку после высказываний телеведущего и муниципала Бера о событиях в Буче

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту высказываний телеведущего, а также муниципального депутата Преображенского района Ильи Бера о событиях в украинской Буче, уведомил ТАСС осведомлённый источник.

"Полицейские начали проверку по факту высказываний в социальных сетях телеведущего Ильи Бера о трагедии в Буче", - поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что по результатам проверки полиция примет процессуальное решение.

Илья Бер является российским телеведущим, редактором, публицистом, экс-игроком спорт-версии "Что? Где? Когда?". В период с 2008 по 2019 год был главредом игры "Кто хочет стать миллионером?".

Фото взято со страницы Ильи Бера в заблокированной в РФ соцсети


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