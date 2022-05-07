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Депутат Госдумы Марченко хочет переименовать метро "Парнас" в "Сергиевское"

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Марченко хочет переименовать метро "Парнас" в "Сергиевское"

Депутат Государственной думы Евгений Марченко направил обращение вице-губернатору Петербурга Борису Пиотровскому с предложением переименовать станцию метро "Парнас" в "Сергиевское", сообщают "Санкт-Петербургские ведомости". 

Так парламентарий хочет увековечить память о преподобном Сергии Радонежском, а также придать единое название станции с МО "Сергиевское", которое находится неподалеку. 

Возле границ МО "Сергиевское" находится две станции метро: "Проспект Просвещения" и "Парнас". Если от последней до границ округа примерно километр, то "Проспект Просвещения" отделяет лишь четырехполосная дорога. 

С идеей переименовать станцию петербургского метрополитена депутат обратился на фоне грядущего 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Кроме топонимики, народного избранника интересовал вопрос, планируется какая-либо программа празднования и выделены ли на нее средства из городского бюджета. 

Напомним, до лета 2017 года в городе существовал муниципальный округ "Парнас", сейчас известный как "Сергиевское". По инициативе Марченко, в прошлом депутата городского парламента, муниципалитет был переименован в честь Сергия Радонежского. Тогда депутат объяснял это многочисленными обращениями от жителей округа и попыткой сохранить культурные и исторические традиции. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Марченко Евгений Евгеньевич 

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