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Новости 10:41

"Всё, что нас не убивает, делает сильнее": Володин сообщил о 10 128 санкциях, введённых против РФ

фото ЗакС политика "Всё, что нас не убивает, делает сильнее": Володин сообщил о 10 128 санкциях, введённых против РФ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин утро воскресенья, 8 мая, начал с подсчёта совокупного количества санкций, которые были введены в отношении России начиная с 2014 года. Цифры приведены в его официальном Telegram-канале.

"10 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования", - представил публике данные Володин.

До начала "спецоперации" против РФ было введено 2 754 ограничения, после - 7 374, уточнил парламентарий.

В коротком посте спикер федерального парламента, озвучив количество санкций дважды, вспомнил про президента США Джо Байдена, который, по словам политика, уверен, "что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война".

"Всё, что нас не убивает, делает сильнее", - ответил на свою же ремарку Володин.

Напомним, что отраслевые антироссийские санкции, в частности, коснулись платёжных систем, транспортной инфраструктуры, сферы логистики. В то же время российский рынок стали массово покидать зарубежные бренды и производства.


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