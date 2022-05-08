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Новости 11:25

Метро Петербурга предупреждает об особом режиме работы ряда станций 9 мая

фото ЗакС политика Метро Петербурга предупреждает об особом режиме работы ряда станций 9 мая

Петербургский метрополитен оповестил горожан об изменённом режиме работы ряда станций ввиду праздничных мероприятий 9 мая. Информация приводится в Telegram-канале городской подземки.

Так, станция "Адмиралтейская" с 08:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00 будет открыта только на выход.

Станции "Площадь Александра Невского-1" и "Площадь Александра Невского-2" с 14:00 до 15:30 будут работать только на выход. Сама площадь, напомним, обозначена местом сбора участников "Бессмертного полка".

Вестибюль 1 станции "Площадь Восстания" (выход на улицу Восстания) с 14:30 до 15:30 также будет открыт только на выход. При этом вестибюль 2 этой же станции, который выходит на Московский вокзал, в обозначенный период времени будет работать на вход и выход.

Станцию "Маяковская" с 14:30 до 15:30 закроют на вход и выход. В пресс-службе подземки особо отметили, что в течение часа поезда будут курсировать без остановки на данной станции.

Вестибюль 2 станции "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова) с 08:30 до 22:00 будет открыт только на выход. Вестибюль 1 этой же станции, а также подземный переход, примыкающий к нему, будут закрыты для входа и выхода пассажиров до особого распоряжения.

Наконец, станция "Горьковская" с 20:20 до 21:00 будет функционировать только на выход.

"В случае необходимости возможно оперативное регулирование пассажиропотоков с закрытием станций для входа и выхода. За оперативной информацией об изменении режима работы станций вы можете следить на нашем канале", - рекомендовали в петербургском метрополитене.


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