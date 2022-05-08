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Новости 12:06

В Петрозаводске появилась "Улица Защитников Донбасса"

фото ЗакС политика В Петрозаводске появилась "Улица Защитников Донбасса"

В новом микрорайоне Петрозаводска Древлянка ввели в обиход новый топоним, назвав одну из улиц — "Улицей Защитников Донбасса", известил у себя на странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфёнчиков.

"Это наша дань уважения и поддержки всем, кто сегодня исполняет там свой воинский долг. И, конечно, это память о наших земляках, ребятах, которые отдали жизнь", — рассказал о топонимическом новшестве региональный руководитель.

В свою очередь мэр Петрозаводска Владимир Любарский отметил, что улица, получившая имя бойцов ДНР, появилась на карте города начиная "с сегодняшнего дня". Соответствующий документ уже подписан.


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