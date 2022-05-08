"Как и в 1945 году, победа будет за нами": Путин – главам ЛДНР

Владимир Путин обратился к руководителям дружественных России стран по случаю 77-й годовщины Победы в ВОВ. Стенограмма, содержащая выдержки из послания президента РФ, приведена на сайте Кремля.

Обращение адресовано руководителям Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народу Грузии и, что примечательно на фоне военной "спецоперации", — Украины.

В послании Путин характерно для своих последних речей вспомнил про необходимость сохранения "исторической правды", порассуждал о нацизме и, параллельно, о "братской дружбе".

Отдельные президентские пожелания адресованы главам самопровозглашённых Луганской и Донецкой республик. В заочном разговоре с ними Путин "выразил уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами".

Напомним, что с 24 февраля Россия ведёт на Украине "специальную военную операцию". Её целями называются "демилитаризация и денацификация" страны.