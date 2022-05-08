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Новости 16:42

"Нарушение закона!": В Екатеринбурге задержали двух пенсионерок, раздававших пацифистские листовки

фото ЗакС политика "Нарушение закона!": В Екатеринбурге задержали двух пенсионерок, раздававших пацифистские листовки

Екатеринбургские правоохранители задержали в городском парке Победы 80-летнюю Галину Бастрыгину и 79-летнюю Светлану Молеву, которые раздавали пацифистские листовки по случаю дня капитуляции Германии, сообщает местное издание "Вечерние ведомости" в своём Telegram-канале.

На опубликованной журналистами видеозаписи показано, как один из полицейских, сопровождавших пожилую женщину, собиравшуюся продемонстрировать прессе листовку, выхватывает её у пенсионерки из рук с криком: "Нарушение закона!".

Бастрыгину и Молеву в итоге доставили в отдел полиции Орджоникидзевского УМВД, где в их отношении составили административные протоколы о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).

"Вечерние ведомости" уточняют, что в отношении Бастрыгиной был составлен ещё один протокол по аналогичной статье: "полицейские ей припомнили и выход в парк 50-летия ВЛКСМ", добавили екатеринбургские журналисты.


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