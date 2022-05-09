В Петербурге задержали феминистку Полину Титову

Вечером 8 мая полицейские в Петербурге задержали фем-активистку Полину Титову, сообщила ЗАКС.Ру ее подруга.

По словам собеседницы ЗАКС.Ру, они с Титовой находились в баре на Моховой улице. Около 21:40 Титову задержали двое мужчин без формы. Они показали удостоверения и увели девушку в неизвестном направлении.

По информации "ОВД-Инфо"*, девушку могли доставить в отдел полиции в Петроградском районе. Адвокат Алексей Калугин рассказал ЗАКС.Ру, что не может найти задержанную.

В Петербурге в преддверии празднования Дня Победы массово задерживают активистов. Не менее четырёх человек находятся в изоляторе временного содержания по подозрению в причастности к ложному сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК). Также на допрос в Москву отправили двух членов движения "Весна", которых подозревают в создании НКО, посягающего на права граждан (ст. 239 УК).

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Константин Леньков