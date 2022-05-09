Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Победы и заявили о сплочении вокруг президентского курса

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем Победы. Их совместное обращение выложено 9 мая на сайте городской администрации.

Опубликованный текст, впрочем, посвящен не только победе над фашизмом в 1945 году, но также затрагивает события на Украине. По утверждению Беглова и Бельского, "на Украине провозглашены героями те, кто был пособником нацистов в годы войны", чьи наследники "восемь лет бомбят Донбасс" при "прямом попустительстве и одобрении властей, при прямой поддержке стран Запада".

Также губернатор и спикер выразили мнение, что "Россия дала достойный ответ на санкции государств, которые уже много лет пытаются сломить нашу страну и посеять хаос". По их мнению, нынешний курс президента Владимира Путина сплотил россиян и "сегодня мы также едины, как и наши деды и отцы".

Фото: Администрация Санкт-Петербурга