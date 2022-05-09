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Новости 10:40

Путин объявил о том, что на Донбассе Россия дала отпор агрессии

фото ЗакС политика Путин объявил о том, что на Донбассе Россия дала отпор агрессии

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе военного парада на Красной площади в честь Дня Победы. В своей речи глава государства поздравил военнослужащих с праздником, а следом обратился к современности.

По заявлению Путина, спецоперация на Украине стала "своевременным отпором" России против стран Запада. Ее проведение президент назвал своевременным и правильным.

"Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии — это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны", — приводит слова Путина РИА "Новости".

Также глава государства пожаловался на страны НАТО, которые, по его словам, отказывались прислушиваться к мнению России. "В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, вторжение на наши исторические земли, включая Крым", — объявил он в своей речи.


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