Путин подписал указ о квотах на поступление в вузы для детей участников спецоперации

Президент Владимир Путин подписал 9 мая указ о дополнительных мерах поддержки семей участников спецоперации на Украине. Документ предполагает введение квоты на поступление в вузы для детей участников спецоперации, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, правительство должно обеспечить установление вузами "специальной квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10 % общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки".

В пределах квоты дети участников спецоперации смогут поступать "на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно". При этом дети погибших и раненых будут зачисляться в вузы без экзаменов, если только речь не идет о специальных творческих или профессиональных испытаниях. Прием в военные училища и кадетские корпуса для детей погибших и раненых будет проходить без вступительных испытаний.

Методические рекомендации для вузов по приему детей военнослужащих и сотрудников в пределах специальной квоты должны быть подготовлены и разосланы в течение месяца, говорится в тексте указа. Также документ содержит рекомендацию главам регионов "предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации".